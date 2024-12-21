½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»£±Æ¤ÇÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬ÎëÌÚ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤ò¼èºà¡£ÎëÌÚ¤ÈÂôÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î·ëº§¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¡¢TBS¡ÖSCANDAL¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂ©»Ò¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢TBS¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¡¢É×ÉØÌò¤Ç¤Î¶¦±é¤â2