DRESS¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDRESS MITA MASAKI LAB.(¥É¥ì¥¹ ¥ß¥¿ ¥Þ¥µ¥­ ¥é¥Ü)¡×¤Ï¡¢12·î13Æü(¶â)¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤¬¤Ä¤¯¤ëÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDRESS MITA MASAKI LAB.¡×¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë½Ð¿È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ »°ÅÄÀµ¼ù»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸½ºß¤Ï¿·³ã»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎºÅ»ö¤ä¼è¤ê´ó¤»¥µ¥¤¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇ