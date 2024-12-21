¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¡ÊÌò¿¦Ää»ßÃæ¡Ë¤Î¶Ì°æÍº°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤¬21Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥éS¡×¤ËVTR½Ð±é¡£µÄ°÷²ñ´ÛÆâ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥ê¥ó¥´¤é¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ä¾¸å¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¤âÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¶ÌÌÚ»á¡£¡Ö¤è¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡¢²¿¤Ç¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÅÜ¤é¤ì¤ë