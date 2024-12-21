°æÆâÍªÍÛ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º48ºîÌÜ¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè42ÏÃ¡ÖÀ»¤Ê¤ëÌë¤ÎÆÏ¤±Êª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î22Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤ËÊÑ¿ÈÂè42ÏÃÍ½¹ðÆ°²èËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢¼«