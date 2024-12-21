¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ëº£·îÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÀÇ¤ÎÈÖ¿Í¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿Åìµþ¡¦Ê¡À¸»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÐÀî¼òÂ¤¡×¡£160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¤ÎÆüËÜ¼ò¡ÖÂ¿Ëþ¼«Ëý¡×¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬º£·î¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¼ò¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬