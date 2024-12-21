Ricardo BritoAnthony Boadle¡Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢£±£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Ê¡²»ÇÉ¤ÎËÒ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È¹Û»³»ö¶È¤ò±Ä¤à¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£··î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤«¤éÊÆ¹ñ¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¶â£²£¹£´¥­¥í¤òÌ©Í¢¤·¤¿ÍÆµ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶â¤Ï½ñÎà¾å¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤¬³«È¯¸¢¤ò»ý¤ÄËÌÉô¥È¥«¥ó¥Æ¥£¥ó¥¹½£¤Î¹çË¡Åª¤Ê¹ÛÌ®¤«¤éºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¢Ì±ÃÏ»þÂå°ÊÍè¡¢¤½