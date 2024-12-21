¤³¤ÎÌ¡²è¤Ïºî¼Ô¡¦¤â¤Ã¤Á(@mocchi_kakei)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¥æ¥­¤Á¤ã¤ó¤¬¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤ÀÂÎ¸³ÃÌ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£A¼Â¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¼¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡£²áµî¤ËA¼Â¤Á¤ã¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µÆ¬ÀèÀ¸¤«¤é¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åÌÌÃÌ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¡¢A¼Â¤Á¤ã¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÅðÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¥­¤Á¤ã¤ó¤Î·¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡×¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ç¤¹