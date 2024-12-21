¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤òÈ¯É½2024Ç¯12·î20Æü¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¶È³¦¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¡×ÇÑ»ß¤Ø¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤â¤Î¤Î¡¢Â­¸µ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â½Ì¾®¤ÇÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤É¤ì¤À¤±°Â¤¯¤Ê¤ë¡©¡× ¹ñÌ±¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ªº£²ó