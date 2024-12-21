2025Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¢1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêCLUB CITTA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º¡×¤Î¥½¥í¸ø±é¡ÖANDY SUMMERS -THE POLICE- Japan Tour 2025 ¡ÁThe Cracked Lens + A Missing String¡Á¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´ØÏ¢µ­»ö¡§¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ì¤ë¥Ý¥ê¥¹¤«¤é¤Î40Ç¯¡¢¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤ÈÊ¡Åç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤Ä¹¤¤¥­