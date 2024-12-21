Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÄáÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¡£º£¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ã¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÄáÅÄ¤µ¤ó¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ú¤¯¤·¡¢¿´¿È¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤¤È¤­¤Ï1ÉÊ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢