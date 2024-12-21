À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¤Ç¶âÂô»Ô¤ÎÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ç¤â¤¢¤ëÃ«¸ýµÈÀ¸¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£87ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¶âÂô¤Ë¤æ¤«¤ê¤ò»ý¤ÄÃ«¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ÎÀß·×¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Û¤«¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¤ÏÎëÌÚÂçÀÛ´Û¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2022Ç¯¤ËÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·î16Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á87ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³Âî »ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ä·úÃÛÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë Âç¤¤¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·