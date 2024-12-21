ËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ20ÆüÌë¡¢·Ù»¡¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20ÆüÌë¡¢·Ù»¡¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÀôÄ®¤ÎJRÀÅ²¬±Ø¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´í¸±±¿Å¾¤òº¬Àä¤·¤è¤¦¤ÈÀÅ²¬Æî·Ù»¡½ð¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢20Æü¤Ï·Ù»¡´±15¿Í¤¬´Ê°×¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ò»È¤¤¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤