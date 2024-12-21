NHK¤Ï21Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ç¡¢10·î17Æü¤Ëµõ·ìÀ­¿´¼À´µ¤Î¤¿¤á76ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¹ÈÇò¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ4ÅÙ½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇòÁÈ±þ±ç¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¿³ºº°÷¡¢ÇòÁÈ»Ê²ñ¤È¡È£´´§¡É¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â