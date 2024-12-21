¢£¡Ö¥Ë¥Î¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤è¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤Îº´Æ£·ò¤¬Ä©Àï ¡ÚÆ°²è¡Ûº´Æ£·ò¤¬ÆóµÜÏÂÌé¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¾È¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡ÙÌ¾¥·ー¥ó ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢12·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤è¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤Îº´Æ£·ò¤¬Ä©¤àÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 12·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢º´Æ£·ò¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¥é¥¹¥È