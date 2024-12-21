¥á¥Ç¥£¥³¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12·î18Æü¤è¤ê¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± Âè4Éô¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶õ¾ò¾µÂÀÏº¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ä¶Áü²ÄÆ°¡Ö¶õ¾ò¾µÂÀÏº¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×(9,900±ß)Æ±¾¦ÉÊ¡ØÄ¶Áü²ÄÆ°¡Ö¶õ¾ò¾µÂÀÏº¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¡Ù(9,900±ß)¤Ï¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¤¿ÀÄ»ç¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ù¥ë¥È¤â¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£Ë¹»Ò¤ä¥Ù¥¹¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ