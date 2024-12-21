¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®Ìî¿­Æó¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÌîÀé·Ã»Ò¡Ê45¡Ë¤¬20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë22ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¿­Æó¤È·ëº§¤·¤¿Àé·Ã»Ò¡£Ä¹½÷¡¦²ÆÏ¡¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦Î¤ºù¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ°é»ù¤ò¹Ô¤¤¡¢17Ç¯´Ö¤Î¼çÉØÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢40ºÐ¤Î»þ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡