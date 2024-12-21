ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¡Ê¢¨¹â=¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¹âÀÐ¤¢¤«¤ê 2025Ç¯¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿º£Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª¹âÀÐ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Øito¡Ù¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¹âÀÐ¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öito ¡×¡£¡È¿Í¤È¤Î±ï¡É¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»å¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹âÀÐ¼«¿È¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï