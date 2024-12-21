º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ý¥ª¥ó¿ý¡Ù¤È¤¤¤¦mochi(o¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¥¹¥º¥á¤¬Ì©½¸¤·¤¹¤®¤ÆÃåÎ¦¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤!?¾¯¤·¤Î´Ö¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä°ð´¢¤êÁ°¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¶á¤¯¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¹¥º¥á¤¿¤Á¡£¿­¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÖ´Ý¤ÎÃæ¿´¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ø¹ß¤ê¤¿¤¤¥¹¥º¥á¤¬¤ä