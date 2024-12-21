ÊÆ²¼±¡¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥óµÄÄ¹/Francis Chung/Politico/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ²¼±¡¤Ï£²£°Æü¡¢£²£±Æü¸áÁ°£°»þ¤ËÇ÷¤ëÀ¯ÉÜÊÄº¿¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¾å±¡¤¬Í½»»°Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Í½»»°Æ¤ò¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤È¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ðÌ¾¤ò·Ð¤ÆË¡Î§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ÏÀ¯ÉÜÍ½»»¤ò£³·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤ÆºÒ³²µß±ç¤äÇÀ²È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ËÂÐ½è¤ò