ÏÃÂê¤Î¥²¡¼¥à¤Î¼Â¶·¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤Î¡È²òÀâ¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿Íµ¤Æ°²è¡Ö¥²¡¼¥à¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÈÈ÷Á°¾Æºî²È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶èÅ·¿ÀÄ®¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£12·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè71²óÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸¡×²¬»³Å¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î½¸µÒ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È½é¤á¤Æ´ë²è¡£Æ°²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦20¡Á30Âå¤òÃæ¿´¤ËÌó140¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅöÆü¤Î¼Â¶·¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤³¤Á¤éÆ±Å¸¤ÇÆþ¾Þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÈ÷Á°¾Æºî²ÈµÜÈø¾»¹¨¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡áÆ±¸©