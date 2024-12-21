¡ÖDEAN¡õDELUCA¡×¤Ï¡¢¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À3¼ï¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ2025¡×¤ÎÍ½ÌóÈ¾ÈÇ¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤¹¤Ç¤Ë3¼ïÎà¤Î¤¦¤Á2¼ïÎà¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÊ¡ÂÞ 2025 JAPANESE FOOD ASSORTMENT¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÃæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»æ¤Î¼Á´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤­¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÃæ¿È°ìÍ÷¢£¼ê·Ú¤À¤±¤ÉìÔÂôµ¤Ê¬¤ÊÏÂ¿©