·§ËÜ¸©»³¼¯»ÔÄ¹Áª¤ÈÆ±»ÔµÄÁª¡ÊÍèÇ¯1·î26Æü¹ð¼¨¡¢2·î2ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬20Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¿¦¡¢ÁáÅÄ½ç°ì»á¡Ê58¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤À¤±¤¬½ÐÀÊ¡£»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô20¡Ë¤Ë¤Ï¸½¿¦16¿Í¡¢¿·¿Í8¿Í¤Î·×24¿Ø±Ä¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Í­¸¢¼Ô¿ô¤Ï4Ëü892¿Í¡Ê1Æü¸½ºß¡¢»ÔÁª´ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë