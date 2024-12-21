ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤Î¥æ¥ºÇÀ²È¤Ç¤Ä¤¯¤ëJA¤ª¤ª¤¤¤¿ÆüÅÄÍ®»Ò¡Ê¤æ¤º¡ËÉô²ñ¤ÎÀÐ°æ°ìÉ§Éô²ñÄ¹¤é¤¬19Æü¡¢ÆüÅÄ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤Ë²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥æ¥º¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Åß»ê¤Î21Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß3¥«½ê¤Ë¤â¥æ¥º¤òÆÏ¤±¡¢¤æ¤ºÅò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£Éô²ñ°÷¤Ï¸½ºß97¸Í¤Ç¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÏÌó20¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ï226¡¦8¥È¥ó¡ÊÀÄ²ÌÍÑ4¡¦5¥È¥ó¡¢²Ã¹©ÍÑ222¡¦2¥È¥ó¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÎ¢Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÎÌ¤Ï30¡Á50¡ó¸º¤ò¸«¹þ¤à¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó