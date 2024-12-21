½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤¬£¹Æü¡¢£±£¹Æü¡¢£²£°Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥ÖÅìµþ¤Ç£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´£µ¸ø±é¡¢Ëþ°÷¤ÎÂçÀ¹¶·¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Í£á£ê£é¤Ç£Ë£ï£é¤¹¤ë£µÉÃÁ°¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï´¿´î¤È¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤«¤é£²£°£°£°Ç¯Âå¤Î£Ê¥Ý¥Ã¥×¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤âÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬²¼¤ê¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿