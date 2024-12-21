ËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤ÏÁ´Æ»°ìÀÆ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ»·Ù¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¡¢Æ»Æâ¤Ç°ìÀÆ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¼Ö¤ò1Âæ1Âæ»ß¤á¤Æ±¿Å¾¼ê¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËºÇ¯²ñ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Ç°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢·Ù»¡¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£