¥ß¥¹ÅìÂç2020¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢·ãÄË¤òÈ¼¤¦½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤È°ß±ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤µ¤ó½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¡¦°ß±ê¤Ë·ãÄË¤Ç¥á¥â¡Ö¶õÊ¢»þ¤ËÄË¤ß¡×¡ÖÄ«ÊýÄË¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¡Ö¿²¤Æ¤âºÂ¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡×¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï15Æü¤Ë¡ÖºòÆü¤«¤é°ß¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤±ÊýÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼õ¿Ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö°ß±ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¤