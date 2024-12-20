ÂçÄ²¥«¥á¥é¡ÊÂçÄ²Æâ»ë¶À¡Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ò»Ï¤á¡¢ÂçÄ²Æâ¤Î±ê¾É¤ä¥Ý¥êー¥×¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ­¸ú¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¡¢ÉÂÊÑ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¿¤À¡¢ÂçÄ²Æâ¤ËÂçÄ²¥«¥á¥é¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¡¦Ä¥¤ê¤Ê¤É¤Î¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¸¡ººÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÄË¤ß¤Î¸¶°ø¡¦ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹