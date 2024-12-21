±ßËþ¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤°¤ËÇË¶É¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÌäÂêÅÀ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤ÎÂç¤­¤µ¤¬Á´Á³°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÎÂç¤­¤µ¤¬Á´Á³°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡£°¦¾ð¤ÎÂç¤­¤¤Êý¤Ï¡ÖÁ´Á³°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°¦¾ð¤Î¾®¤µ¤¤Êý¤Ï