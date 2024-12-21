NCT WISH¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ç¡È2024Ç¯ºÇ¹â¤Î¿·¿Í¡É¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¡Ä NCT WISH¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£Ç¯µÙ¤Þ¤ºÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿NCT WISH¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤­¤¿Èà¤é¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡áSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ËNCT WISH1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÈäÏª¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²»³ÚNCT WISH¤Ï1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê²»³Ú¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿¡£2·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØWISH¡Ù¤Ç¥­¥å