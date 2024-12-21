¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°Æü£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È£±Ç¯£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¿ûÌî¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë£Â¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î²ñÏÃ¤ò½ª¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤ò¤·