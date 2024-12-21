Photo: junior ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£1801Ç¯¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×»Õ¥¢¥Ö¥é¥¢¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥Ö¥ì¥²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡£½ÅÎÏ¤¬µ¡³£¼°»þ·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀº¹ª¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ï¹âµé»þ·×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥³¡¼¥¢¥¯¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿1