Âç¸¶¤¬¤ª¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²óº£Ç¯¡¢½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬ÇË»º¤·¡¢¸½ºß¤ÏºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡Ê48¡Ë¡£ÅÝ»ºÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤­¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£±é½Ð²È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤âÀä»¿¤·¤¿¤½¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¤È¤Ï¡£¡ÊÁ´6²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþµÓ¡×¥¹¥é¥ê¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡¢µ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤â¡½¡½»öÌ³½êÅÝ»º¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë