Photo: ¾®ÎÓÆàÇ¼»Ò ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÌ²¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¦¤Þ¤¯Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬Â¦¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È²»¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿²¤ëÁ°¤Î²»³Ú¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ö¹üÅÁÆ³¥¹¥ê¡¼¥×¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢Ëí¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤È²»Ï³¤ì¤»¤º¼«Ê¬¤À¤±¤Ç²»³Ú¤ò³Ú