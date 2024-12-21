½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿½©ÅÄ¸©Ç½Âå»ÔÍî¹ç¡Ê£²£±Æü¸áÁ°»£±Æ¡Ë £²£±Æü½©ÅÄ¸©Ç½Âå»Ô¤Ç½»Âð£±¸®¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£³¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²£±Æü¸áÁ°£´»þ¤´¤íÇ½Âå»ÔÍî¹ç¤Îº´Æ£ÍÎ°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó£³»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÌÚÂ¤°ìÉô£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÏÀ­ÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤