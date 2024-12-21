¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¤¬¡¢12·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï‬¡ØRay¡Ù2025Ç¯2·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÂ´¶ÈÁ°ºÇ¸å¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ºê¼Ó³¨¡¢ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¢¡²¬ºê¼Ó³¨¡ÖRay¡×¥â¥Ç¥ëÂ´¶Èº£¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÌó9Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë²¬ºê¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤Îµ±¤¯¾Ð´é