Ê¡Åç»Ô¤Îºù¥±µÖÉÂ±¡¤Ï20Æü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÍ½¿ÇÉ¼¤¬Æ»Ï©¾å¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½¿ÇÉ¼¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÊÄ±¡¤·¤¿ÉÕÂ°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿81¿ÍÊ¬¡£½»½ê¤ä¼£ÎÅÃæ¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÉÂ±¡¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ±¡¤ä»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¸áÁ°¤Ë»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£JRÊ¡Åç±ØÅì¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºù¥±µÖÉÂ±¡ÉÕÂ°±ÉÄ®¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÆ±»Ô±ÉÄ®¡Ë¤Ç2009Ç¯ÅÙ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÎÍ½¿ÇÉ¼¤ä¥³¥Ô¡¼