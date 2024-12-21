¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¹»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ÈÄ¹¤ò¸Ø¤ë»³²¼¾ÐÎâÆà¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÂç¹õÃì¤À¡£180¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥´ー¥ë²¼¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ìー¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥¹¥¯¥ê¥Êー¤È¤¤¤Ã¤¿¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤Ç¤â¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£ Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤òÍÊ¤¹¤ë¹â¹»¤¬Â¿¤¯¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ³Ø±¡¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Î¥Áー¥à¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ìー