¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE LEAGUE¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¦¥¦¥ó¥®¤È¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¤¬¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ñ¾ìÁûÁ³¡ÄËÜÈÖ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¡ØUNIVERSE LEAGUE¡Ù¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤Î2nd¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï42¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖBEAT¡×¡ÖGROOVE¡×¡ÖRhyt