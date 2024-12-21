SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ¤¬º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSM¤òÎ¥¤ì¤¿¥ª¥ó¥æ¤Î¡È¿·¤·¤¤»Ñ¡É´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSingles¡Ù¤ÏSHINee¡¦¥ª¥ó¥æ¤Î»¨»ï¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥æ¤Ïº£²ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÜ¤Ä¤­¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¡ØSingles¡Ù¡Ë¥ª¥ó¥æ¥ª¥ó¥æ¤Ï»£±Æ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò²¿ÅÙ¤â