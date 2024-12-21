¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤À¤¬¡¢¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤ÏÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍ­Ì¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿MLS¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¤â¹çÎ®¤·¡¢º£Ç¯¤ÏMLS¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á