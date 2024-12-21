tripla¡Ê¥È¥ê¥×¥é¡Ë¤Ï¡¢¹á¹Á¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤³°Å¸³«¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤äÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤ò·è¤á¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¡¿Í¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤¹¤ë¡£¹á¹ÁË¡¿Í¤ÎÌ¾¾Î¤Ïtripla Hong Kong Limited¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢»ñËÜ¶â¤Ï100Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤ÏÌ¤Äê¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ï¹â¶¶ÏÂµ×»á¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óË¡¿Í¤ÎÌ¾¾Î¤Ïtripla Philippines Inc.¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢»ñËÜ¶â