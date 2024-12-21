By Richard Cowan, Bo Erickson, Andy Sullivan, Katharine Jackson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆµÄ²ñ¾å²¼Î¾±¡¤Ï£²£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÍèÇ¯£³·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï½ðÌ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»¤Ï£²£°Æü¿¼Ìë¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ÊË¡°Æ¤ÏÍ½»»¤ò£³·î£±£´Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢ÈïºÒ½£¤Ë£±£°£°£°²¯¥É¥ë¡¢ÇÀ²È¤Ë£±£°£°²¯¥É¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÀ¹