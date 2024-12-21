¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó159»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.310¡¢54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¡¢59ÅðÎÝ¡¢OPS1.036¤È°µ´¬¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×Ä¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Ç¯¡¹À¨¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½Ìò¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤À¡£º£µ¨¤Ï¼«¿ÈºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¥á¥¸¥ãー¤Ç