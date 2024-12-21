¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥ß¥»¥¹¼ã°æ¤¬¡È¥À¥ó¥¹¤Î²½¤±Êª¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¹±Îã´ë²è¡Ö¥À¥ó¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª Mrs. GREEN APPLE¼ã°æÞæÅÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØM:ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£²»³ÚMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤­¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯――¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÍè¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤¬¡¢2025Ç¯1·î¡¦2·î