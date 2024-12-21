Richard CowanBo EricksonAndy SullivanKatharine Jackson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¡ÖÊÆ²¼±¡¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò²Ä·èÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤®¤ê¤®¤ê¤Ç²óÈò¤Ø¡×¤Ï½ÅÊ£¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿¤¿¤áºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£