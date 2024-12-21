ÂåÍý¿Í¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò´Þ¤á¤Æº£²ó¤Î·èÃÇ¤òÀâÌÀphoto by Sugiura Daisuke¸åÊÔ¡§º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡©¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£ºÇ½ªÅª¤ÊµåÃÄ·èÄê¤ÏÍèÇ¯¤Î£±·î15Æü°Ê¹ß¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼º´¡¹ÌÚ¤Ïµð³Û¤Î·ÀÌó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë£²Ç¯¸å¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤«¤éÃø¤·¤¯Äã¤¤·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ëº£¡¢ÅÏÊÆ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¿ÍÀ¸