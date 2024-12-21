¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿´¤È¤í¤±¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡¢´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÂç¿Íµ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¤âÂÔË¾¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡ù¿·¾¦ÉÊ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡äÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDisney SWEETS COLLECTION by Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¡£¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤¿¤ÓSNS¤ä¸ý¥³¥ß¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êJRÅìµþ±Ø¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà£ó¡ÊÅìµþ±Ø°ì