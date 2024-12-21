»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Éµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Î¤È¤­¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ³èÆ°ÈÏ°Ï¤â¹­¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¡¢Í·¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£º£½µ¤ÏÊü²Ý¸å¤ËÃ¯¤È¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©