ÅìµþÅÔ¤Ï¸½ºß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î½ªÎ»Æü¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢24Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢PayPay¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë4¤Ä¤ÎQR¥³¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤ÈºÇÂç¤Ç1Ëü2000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢12·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ô¸µ³Û¤ÎÍ½»»¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á24Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£