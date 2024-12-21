21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ½ªÈ¯ÇäÆü¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¡Ê64¡Ë¤¬½Ð±é¼Ô¤Ë¡Ö¤â¤·²¿²¯±ß¤âÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÌÀ¤«¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÁêÊý¤Î¥È¥ß¡¼¥º·ò¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ø¤ó¡£²Ç¤Ï¤ó¤Ë¤â¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²í¤«¤é¡Ö²Ç¤µ¤ó¤Ë¤âÈëÌ©¡©ÁêÊý¤Î²¶¤Ë¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²í¤Ï°ìÈÖ¸À¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¡ª¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó